Spectacle de magie, Les Collections de Saint-Cyprien, Saint-Cyprien
Spectacle de magie, Les Collections de Saint-Cyprien, Saint-Cyprien samedi 23 mai 2026.
Spectacle de magie Samedi 23 mai, 20h00 Les Collections de Saint-Cyprien Pyrénées-Orientales
limité 50 personnes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T21:00:00+02:00
Fin : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T21:00:00+02:00
Samedi 23 mai 2026
21h00- 22h00 : Spectacle de magie avec Manu Magic
Dans « La Fabuleuse Bibliothèque de Monsieur Magissimus » se cachent de véritables trésors: les livres sont magiques !!!
Un tourbillon d’histoires intéreactives pour s’émerveiller, pour voyager, pour rire mais aussi pour frissonner.
les enfants participeront bien sûr à toutes ces aventures captivantes! Que vous soyez jeune ou moins jeune, laissez-vous emporter par cette aventure extraordinaire et découvrez la amgie qui se cache dans les pages d’un livre
Les Collections de Saint-Cyprien 4 rue Emile Zola 66750 Saint-Cyprien Saint-Cyprien 66750 Pyrénées-Orientales Occitanie 04 68 21 06 96 http://tourisme-saintcyprien.com [{« type »: « phone », « value »: « 0468210696 »}, {« type »: « phone », « value »: « 0468210133 »}] Les Collection François Desnoyer s’articule autour du legs de 1972 avec un fonds de plus de 700 œuvres de l’artiste s’accompagnant d’une bibliothèque riche de livres d’artistes, de monographies de peintres et autres…
« La composition d’un tableau commence une fois qu’on a eu le choc avec la nature. C’est le départ de l’oeuvre. Je tourne autour d’elle. Après plusieurs esquisses colorées, j’aboutis à la composition définitive. Je suis un réaliste, seule la réalité me donne le choc, ensuite je compose, d’après mes études faites sur nature, dans mon atelier ».
Extrait d’une conférence de François Desnoyer, le 13 mars 1964, Exposition Internationale d’Art Figuratif de Tokyo. transports à proximité, parkings
Samedi 23 mai 2026
© Manu Magic
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