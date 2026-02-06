LA NUIT DES MUSEES Rue Emile Zola Saint-Cyprien

LA NUIT DES MUSEES

Rue Emile Zola Collections de Saint-Cyprien Saint-Cyprien Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 20:00:00

fin : 2026-05-23 21:00:00

Date(s) :

2026-05-23

Samedi 23 mai de 20h à 21h > Spectacle avec Manumagic, La fabuleuse bibliothèque de Monsieur Magissimus

Dans La Fabuleuse Bibliothèque de Monsieur Magissimus se cachent de véritables trésors les livres sont magiques!!!

Un tourbillon d’histoir…

.

Rue Emile Zola Collections de Saint-Cyprien Saint-Cyprien 66750 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 21 01 33

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Saturday May 23 from 8pm to 9pm > Show with Manumagic, La fabuleuse Bibliothèque de Monsieur Magissimus (The Fabulous Library of Monsieur Magissimus)

In La Fabuleuse Bibliothèque de Monsieur Magissimus are hidden real treasures: books are magic!!!

A whirlwind of stories…

L’événement LA NUIT DES MUSEES Saint-Cyprien a été mis à jour le 2026-02-06 par CDT66