4ème édition de la Fête de la Nature: Saint Cyprien en fleurs Saint-Cyprien
4ème édition de la Fête de la Nature: Saint Cyprien en fleurs Saint-Cyprien dimanche 24 mai 2026.
Saint-Cyprien
4ème édition de la Fête de la Nature: Saint Cyprien en fleurs
Rue de la Grange des Pères Saint-Cyprien Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24 09:00:00
fin : 2026-05-24 17:00:00
Date(s) :
2026-05-24
FÊTE DE LA NATURE Saint Cyprien en Fleurs #4
Rendez-vous le dimanche 24 mai 2026, de 9h à 17h,Rue de la Grange des Pères,
Au programme
Vente de plantes Balades nature Musique Marché hebdomadaire Restauration Animations et stands pour toute la famille.
FÊTE DE LA NATURE Saint Cyprien en Fleurs #4
Rendez-vous le dimanche 24 mai 2026, de 9h à 17h,Rue de la Grange des Pères,
Au programme
Vente de plantes Balades nature Musique Marché hebdomadaire Restauration Animations et stands pour toute la famille.
Découvrez également plusieurs balades thématiques oiseaux du village, sentier de l’Ermite, course d’orientation, patrimoine local, faune et flore de la Dordogne…
De nombreux partenaires seront présents ainsi que des animations originales jeux sensoriels, expositions, simulateur de pêche, initiation au croquis naturaliste et micro-conférences.
Réservation conseillée pour les balades snoel.mairie@gmail.com .
Rue de la Grange des Pères Saint-Cyprien 24220 Dordogne Nouvelle-Aquitaine snoel.mairie@gmail.com
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English : 4ème édition de la Fête de la Nature: Saint Cyprien en fleurs
SAINT CYPRIEN EN FLEURS: NATURE FESTIVAL: all-day barter/sale of plants, shrubs, seeds, essential oils…
L’événement 4ème édition de la Fête de la Nature: Saint Cyprien en fleurs Saint-Cyprien a été mis à jour le 2026-05-17 par Périgord Noir Vallée Dordogne
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