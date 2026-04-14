Atelier : Voir ou ne pas voir, telle est la question !, Jardin des plantes Les Capellans, Saint-Cyprien

Atelier : Voir ou ne pas voir, telle est la question ! Samedi 6 juin, 15h00 Jardin des plantes Les Capellans Pyrénées-Orientales

Gratuit – sur réservation – places limitées

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T15:00:00+02:00 – 2026-06-06T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T15:00:00+02:00 – 2026-06-06T17:00:00+02:00

Après avoir montré, de façon ludique, comment la vue fonctionne, comment nos yeux perçoivent les couleurs et pourquoi nous n’avons pas toujours l’impression de voir les mêmes choses, un petit rallye autour de ce thème aura lieu dans le jardin des plantes afin de tester sa vue dans la nature.

Ensuite, place à la création. Les enfants seront invités à confectionner, à partir d’éléments naturels, une jolie toupie produisant une illusion d’optique lorsqu’elle tourne.

Jardin des plantes Les Capellans Mas des Capellans, 66750 Saint-Cyprien, France Saint-Cyprien 66750 Pyrénées-Orientales Occitanie 0468210133 https://www.tourisme-saint-cyprien.com/les-incontournables/le-jardin-des-plantes [{« type »: « phone », « value »: « 0468210696 »}, {« type »: « phone », « value »: « 0468210133 »}] Le parc, de 5 ha environ, a été restauré par la ville de Saint-Cyprien en 1998, pour sauvegarder ce patrimoine hérité du XIXe siècle et en faire un jardin botanique comptant plus de 800 espèces dont 35 de palmiers, une bambouseraie, une collection remarquable de roses anciennes et des essences méditerranéennes parfois très rares. Un long « embarcadère » conduit les promeneurs jusqu’au plan d’eau sur lequel règne, l’été, le nénuphar géant Victoria. de Perpignan, D 914. À Saint-Cyprien, prendre direction Argelès-sur-Mer, puis Grand Stade « Les Capellans », rue Verdi

Après avoir montré, de façon ludique, comment la vue fonctionne, comment nos yeux perçoivent les couleurs et pourquoi nous n’avons pas toujours l’impression de voir les mêmes choses, un petit rallye …

©Office de Tourisme de Saint-Cypien