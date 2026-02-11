KAMISHIBAÏS LECTURES DE CONTES PAR MELANIE, CRECHE EL CANT DELS OCELLS Médiathèque Prosper Mérimée Saint-Cyprien

KAMISHIBAÏS LECTURES DE CONTES PAR MELANIE, CRECHE EL CANT DELS OCELLS

Médiathèque Prosper Mérimée 1 rue François Arago Saint-Cyprien Pyrénées-Orientales

Début : 2026-06-17 10:45:00

fin : 2026-06-17 11:15:00

2026-06-17

Mercredi 17 juin de 10h45 à 11h15 > L’atelier Kamishibaïs initié par Mélanie, animatrice de la crèche El Cant dels Ocells donne rendez-vous à la médiathèque . Afin de favoriser la magie du lien entre les générations, toute personne est chaleureu…

Médiathèque Prosper Mérimée 1 rue François Arago Saint-Cyprien 66750 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 37 32 70

Wednesday June 17, 10.45am 11.15am > The Kamishibaïs workshop initiated by Mélanie, animator at the El Cant dels Ocells day nursery, meets at the mediatheque. To encourage the magic of intergenerational links, everyone is warmly invited to take part in this…

L’événement KAMISHIBAÏS LECTURES DE CONTES PAR MELANIE, CRECHE EL CANT DELS OCELLS Saint-Cyprien a été mis à jour le 2026-02-11 par CDT66