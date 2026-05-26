RENDEZ-VOUS AUX JARDINS VISITE GUIDÉE DU JARDIN DES PLANTES rue Verdi Saint-Cyprien

Saint-Cyprien

RENDEZ-VOUS AUX JARDINS VISITE GUIDÉE DU JARDIN DES PLANTES

rue Verdi Jardin des plantes des Capellans Saint-Cyprien Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 09:30:00

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-07

Dimanche 7 juin à 9h30 > Découvrez l’histoire et les secrets du Jardin des plantes à l’occasion de l’événement national Rendez-vous aux jardins .

Départ de la visite à 9h30, se présenter 15mn avant.

Public famille

Sur inscription au 04 68 21 01 …

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rue Verdi Jardin des plantes des Capellans Saint-Cyprien 66750 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 21 01 33

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English :

Sunday June 7 at 9:30 am > Discover the history and secrets of the Jardin des Plantes as part of the national Rendez-vous aux Jardins event.

Tour starts at 9:30 am, please arrive 15 minutes before.

Family public

Registration on 04 68 21 01 …

L’événement RENDEZ-VOUS AUX JARDINS VISITE GUIDÉE DU JARDIN DES PLANTES Saint-Cyprien a été mis à jour le 2026-05-26 par OT DE SAINT CYPRIEN