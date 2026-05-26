RENDEZ-VOUS AUX JARDINS VISITE GUIDÉE DU JARDIN DES PLANTES rue Verdi Saint-Cyprien
RENDEZ-VOUS AUX JARDINS VISITE GUIDÉE DU JARDIN DES PLANTES rue Verdi Saint-Cyprien dimanche 7 juin 2026.
Saint-Cyprien
RENDEZ-VOUS AUX JARDINS VISITE GUIDÉE DU JARDIN DES PLANTES
rue Verdi Jardin des plantes des Capellans Saint-Cyprien Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 09:30:00
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-06-07
Dimanche 7 juin à 9h30 > Découvrez l’histoire et les secrets du Jardin des plantes à l’occasion de l’événement national Rendez-vous aux jardins .
Départ de la visite à 9h30, se présenter 15mn avant.
Public famille
Sur inscription au 04 68 21 01 …
.
rue Verdi Jardin des plantes des Capellans Saint-Cyprien 66750 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 21 01 33
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English :
Sunday June 7 at 9:30 am > Discover the history and secrets of the Jardin des Plantes as part of the national Rendez-vous aux Jardins event.
Tour starts at 9:30 am, please arrive 15 minutes before.
Family public
Registration on 04 68 21 01 …
L’événement RENDEZ-VOUS AUX JARDINS VISITE GUIDÉE DU JARDIN DES PLANTES Saint-Cyprien a été mis à jour le 2026-05-26 par OT DE SAINT CYPRIEN
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