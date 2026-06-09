GALA DE NATATION ARTISTIQUE CERCLE DES NAGEURS DE SAINT-CYPRIEN Rue Montesquieu Saint-Cyprien vendredi 12 juin 2026.

Saint-Cyprien

GALA DE NATATION ARTISTIQUE CERCLE DES NAGEURS DE SAINT-CYPRIEN

Rue Montesquieu Piscine Espace Aquasud Saint-Cyprien Pyrénées-Orientales

Tarif : 18 – 18 – 18

Tarif de base plein tarif

Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-12

Le Cercle des nageurs de Saint-Cyprien organise son Gala de natation artistique le vendredi 12 juin de 19h à 23h et le samedi 13 juin de 16h à 23h à la piscine de l’Espace Aquasud.

Plongez dans le temps, vivez l’émotion en synchro !

Tarifs 18€ a…

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Rue Montesquieu Piscine Espace Aquasud Saint-Cyprien 66750 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 19 18 12 31

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English :

The Cercle des nageurs de Saint-Cyprien organizes its Artistic Swimming Gala on Friday June 12 from 7pm to 11pm and Saturday June 13 from 4pm to 11pm at the Espace Aquasud pool.

Dive back in time and experience the emotion of synchro!

Prices: 18? a…

L’événement GALA DE NATATION ARTISTIQUE CERCLE DES NAGEURS DE SAINT-CYPRIEN Saint-Cyprien a été mis à jour le 2026-06-02 par CDT66