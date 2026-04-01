EXPOSITION ST-CYP’ART ANDRÉ HEMBERT Rue Verdi Saint-Cyprien
EXPOSITION ST-CYP’ART ANDRÉ HEMBERT Rue Verdi Saint-Cyprien vendredi 19 juin 2026.
Saint-Cyprien
EXPOSITION ST-CYP’ART ANDRÉ HEMBERT
Rue Verdi Grand Stade les Capellans Saint-Cyprien Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-18
fin : 2026-08-07
Date(s) :
2026-06-18
Du jeudi 18 juin au vendredi 07 août. Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 21h Samedi, dimanche et jours fériés de 9h à 12h15 et 15h à 18h15 > Exposition St Cyp Art au détour des œuvres d’André Hembert.
Vernissage à Grand Stade les Capellans, le…
.
Rue Verdi Grand Stade les Capellans Saint-Cyprien 66750 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 37 32 00
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Thursday, June 18 to Friday, August 07. Open Monday to Friday, 8am to 9pm Saturday, Sunday and public holidays, 9am to 12:15pm and 3pm to 6:15pm > St Cyp Art au détour des ?uvres d’André Hembert exhibition.
Opening at Grand Stade les Capellans, on…
L’événement EXPOSITION ST-CYP’ART ANDRÉ HEMBERT Saint-Cyprien a été mis à jour le 2026-04-09 par CDT66
À voir aussi à Saint-Cyprien (Pyrénées-Orientales)
- MUSIQUES DU MONDE Rue Emile Zola Saint-Cyprien 25 avril 2026
- Atelier Fresques et Peintures murales -Châteaux en fête Saint-Cyprien 25 avril 2026
- Soirée Chansons Saint-Cyprien 25 avril 2026
- SANT JORDI Rue Verdi Saint-Cyprien 26 avril 2026
- Présentation et démonstration de différentes techniques de réalisation de vitraux-Châteaux en fête Saint-Cyprien 27 avril 2026