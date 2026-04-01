EXPOSITION ST-CYP’ART ANDRÉ HEMBERT Rue Verdi Saint-Cyprien

Saint-Cyprien

EXPOSITION ST-CYP’ART ANDRÉ HEMBERT

Rue Verdi Grand Stade les Capellans Saint-Cyprien Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-18

fin : 2026-08-07

Date(s) :

2026-06-18

Du jeudi 18 juin au vendredi 07 août. Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 21h Samedi, dimanche et jours fériés de 9h à 12h15 et 15h à 18h15 > Exposition St Cyp Art au détour des œuvres d’André Hembert.

Vernissage à Grand Stade les Capellans, le…

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Rue Verdi Grand Stade les Capellans Saint-Cyprien 66750 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 37 32 00

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English :

Thursday, June 18 to Friday, August 07. Open Monday to Friday, 8am to 9pm Saturday, Sunday and public holidays, 9am to 12:15pm and 3pm to 6:15pm > St Cyp Art au détour des ?uvres d’André Hembert exhibition.

Opening at Grand Stade les Capellans, on…

L’événement EXPOSITION ST-CYP’ART ANDRÉ HEMBERT Saint-Cyprien a été mis à jour le 2026-04-09 par CDT66