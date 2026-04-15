FETE DE LA SAINT-PIERRE Quai Arthur Rimbaud Saint-Cyprien
FETE DE LA SAINT-PIERRE Quai Arthur Rimbaud Saint-Cyprien vendredi 26 juin 2026.
Saint-Cyprien
FETE DE LA SAINT-PIERRE
Quai Arthur Rimbaud Port de Saint-Cyprien Saint-Cyprien Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26
fin : 2026-06-28
Date(s) :
2026-06-26
Vendredi 26 juin de 18h à minuit, samedi 27 juin de 10h à minuit et dimanche 28 juin dès 10h > Venez fêter la Saint Pierre, le Saint des pêcheurs ! De nombreuses animations vous attendent durant 3 jours !
Une rencontre autour de la mer, des pêcheurs…
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Quai Arthur Rimbaud Port de Saint-Cyprien Saint-Cyprien 66750 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 21 01 33
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English :
Friday June 26 from 6pm to midnight, Saturday June 27 from 10am to midnight and Sunday June 28 from 10am > Come and celebrate Saint Peter, the Saint of fishermen! Numerous events await you over 3 days!
An encounter with the sea and fishermen…
L’événement FETE DE LA SAINT-PIERRE Saint-Cyprien a été mis à jour le 2026-04-15 par OT DE SAINT CYPRIEN
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