FETE DE LA SAINT-PIERRE Quai Arthur Rimbaud Saint-Cyprien

Saint-Cyprien

FETE DE LA SAINT-PIERRE

Quai Arthur Rimbaud Port de Saint-Cyprien Saint-Cyprien Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-06-26

Vendredi 26 juin de 18h à minuit, samedi 27 juin de 10h à minuit et dimanche 28 juin dès 10h > Venez fêter la Saint Pierre, le Saint des pêcheurs ! De nombreuses animations vous attendent durant 3 jours !

Une rencontre autour de la mer, des pêcheurs…

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Quai Arthur Rimbaud Port de Saint-Cyprien Saint-Cyprien 66750 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 21 01 33

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English :

Friday June 26 from 6pm to midnight, Saturday June 27 from 10am to midnight and Sunday June 28 from 10am > Come and celebrate Saint Peter, the Saint of fishermen! Numerous events await you over 3 days!

An encounter with the sea and fishermen…

L’événement FETE DE LA SAINT-PIERRE Saint-Cyprien a été mis à jour le 2026-04-15 par OT DE SAINT CYPRIEN