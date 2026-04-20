FETE DE LA SAINT-JEAN Place Desnoyer Saint-Cyprien
FETE DE LA SAINT-JEAN Place Desnoyer Saint-Cyprien mardi 23 juin 2026.
Saint-Cyprien
FETE DE LA SAINT-JEAN
Place Desnoyer Devant la Mairie Saint-Cyprien Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-23
fin : 2026-06-23
Date(s) :
2026-06-23
Mardi 23 mars de 18h à 23h > La ville de Saint-Cyprien célèbre les feux de la St Jean, un moment de joie et de partage dans la pure tradition catalane.
18h > Animation musicale et danses traditionnelles avec Tres Vents Cobla Rossellonesa
20h > Sarda…
.
Place Desnoyer Devant la Mairie Saint-Cyprien 66750 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 21 01 33
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Tuesday March 23 from 6pm to 11pm > The town of Saint-Cyprien celebrates St John’s Day bonfires, a moment of joy and sharing in pure Catalan tradition.
6pm > Musical entertainment and traditional dances with Tres Vents Cobla Rossellonesa
8pm > Sarda…
L’événement FETE DE LA SAINT-JEAN Saint-Cyprien a été mis à jour le 2026-04-15 par OT DE SAINT CYPRIEN
À voir aussi à Saint-Cyprien (Pyrénées-Orientales)
- STAGES VACANCES DE PRINTEMPS TENNIS PADEL PICKLEBALL MULTISPORTS BEACH SPORTS rue Verdi Saint-Cyprien 20 avril 2026
- VERNISSAGE DE L’EXPOSITION EXTRAITS DE RÊVES MARTINA VILLARD CHEZ ARABESQUE Arabesque Centre d’Art Maison bleue Saint-Cyprien 21 avril 2026
- EXPOSITION EXTRAITS DE RÊVES MARTINA VILLARD CHEZ ARABESQUE Arabesque Centre d’Art Maison bleue Saint-Cyprien 22 avril 2026
- SANT JORDI SPECTACLE POETICO-MUSICAL AVEC LA CIE LA LUNE AUJOURD’HUI Médiathèque Prosper Mérimée Saint-Cyprien 23 avril 2026
- EXPOSITION ST-CYP’ART ANDRÉE BATLLE Rue Verdi Saint-Cyprien 24 avril 2026