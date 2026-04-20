FETE DE LA SAINT-JEAN Place Desnoyer Saint-Cyprien

Saint-Cyprien

FETE DE LA SAINT-JEAN

Place Desnoyer Devant la Mairie Saint-Cyprien Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-23

fin : 2026-06-23

Date(s) :

2026-06-23

Mardi 23 mars de 18h à 23h > La ville de Saint-Cyprien célèbre les feux de la St Jean, un moment de joie et de partage dans la pure tradition catalane.

18h > Animation musicale et danses traditionnelles avec Tres Vents Cobla Rossellonesa

20h > Sarda…

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Place Desnoyer Devant la Mairie Saint-Cyprien 66750 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 21 01 33

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English :

Tuesday March 23 from 6pm to 11pm > The town of Saint-Cyprien celebrates St John’s Day bonfires, a moment of joy and sharing in pure Catalan tradition.

6pm > Musical entertainment and traditional dances with Tres Vents Cobla Rossellonesa

8pm > Sarda…

L’événement FETE DE LA SAINT-JEAN Saint-Cyprien a été mis à jour le 2026-04-15 par OT DE SAINT CYPRIEN