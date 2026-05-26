Saint-Cyprien

VERNISSAGE DE L’EXPO PHOTOS HANS SILVESTER

Rue Emile Zola Saint-Cyprien Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-25 18:00:00

fin : 2026-06-25 20:00:00

Date(s) :

2026-06-25

Jeudi 25 juin à 18h > Vernissage de l’exposition photos de Hans Silvester.

À travers une série de clichés consacrés aux chats, le photographe porte un regard tendre et singulier sur le monde félin.

Présentée à ciel ouvert dans le village de Saint-Cyp…

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Rue Emile Zola Saint-Cyprien 66750 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 21 01 33

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English :

Thursday June 25 at 6pm > Opening of Hans Silvester’s photo exhibition.

Through a series of images dedicated to cats, the photographer takes a tender and singular look at the feline world.

Presented in the open air in the village of Saint-Cyp…

L’événement VERNISSAGE DE L’EXPO PHOTOS HANS SILVESTER Saint-Cyprien a été mis à jour le 2026-05-26 par CDT66