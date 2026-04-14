FETE DE LA MUSIQUE Saint-Cyprien
FETE DE LA MUSIQUE Saint-Cyprien dimanche 21 juin 2026.
Saint-Cyprien
FETE DE LA MUSIQUE
Saint-Cyprien Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-21
Dimanche 21 juin > Fête de la musique.
Trois endroits, une ambiance la fête de la musique résonne dans toute la ville !
De 15h à 16h30 > Atelier d’éveil musical pour les enfants, aux Collections de Saint-Cyprien, rue Emile Zola au village
21h > G…
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Saint-Cyprien 66750 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 21 01 33
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English :
Sunday June 21 > Fête de la musique.
Three places, one atmosphere: the Fête de la Musique resounds throughout the town!
3pm to 4.30pm > Children?s music workshop at Les Collections de Saint-Cyprien, rue Emile Zola in the village
9pm > G…
L’événement FETE DE LA MUSIQUE Saint-Cyprien a été mis à jour le 2026-04-14 par OT DE SAINT CYPRIEN
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