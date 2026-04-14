Saint-Cyprien

FETE DE LA MUSIQUE

Saint-Cyprien Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

Dimanche 21 juin > Fête de la musique.

Trois endroits, une ambiance la fête de la musique résonne dans toute la ville !

De 15h à 16h30 > Atelier d’éveil musical pour les enfants, aux Collections de Saint-Cyprien, rue Emile Zola au village

21h > G…

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Saint-Cyprien 66750 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 21 01 33

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English :

Sunday June 21 > Fête de la musique.

Three places, one atmosphere: the Fête de la Musique resounds throughout the town!

3pm to 4.30pm > Children?s music workshop at Les Collections de Saint-Cyprien, rue Emile Zola in the village

9pm > G…

L’événement FETE DE LA MUSIQUE Saint-Cyprien a été mis à jour le 2026-04-14 par OT DE SAINT CYPRIEN