Saint-Cyprien

Marché gourmand nocturne de Saint Cyprien

Place Sadouillet Perrin Saint-Cyprien Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-25 19:00:00

fin : 2026-08-13 23:00:00

Date(s) :

2026-06-25 2026-07-02 2026-07-09 2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20 2026-08-27 2026-09-03

Marché Gourmand nocturne tous les jeudis soirs à 19 h place Sadouillet Perrin à Saint Cyprien.

Grandes tables mises à votre disposition avec la possibilité de consommer sur place, (il y en a pour tous les goûts) .

Marché Gourmand nocturne tous les jeudis soirs à 19 h place Sadouillet Perrin à Saint Cyprien.

Grandes tables mises à votre disposition avec la possibilité de consommer sur place, (il y en a pour tous les goûts) le tout dans une ambiance musicale et amicale garantie ! .

Place Sadouillet Perrin Saint-Cyprien 24220 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 85 44 03 08

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English : Marché gourmand nocturne de Saint Cyprien

Gourmet night market every Thursday evening at 7pm on Place Sadouillet Perrin in Saint Cyprien.

Large tables at your disposal with the possibility of eating on the spot, (there’s something for everyone).

L’événement Marché gourmand nocturne de Saint Cyprien Saint-Cyprien a été mis à jour le 2026-04-30 par Périgord Noir Vallée Dordogne