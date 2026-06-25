PASS SPORT & BIEN-ÊTRE Rue Verdi Saint-Cyprien
PASS SPORT & BIEN-ÊTRE Rue Verdi Saint-Cyprien lundi 6 juillet 2026.
Saint-Cyprien
PASS SPORT & BIEN-ÊTRE
Rue Verdi Grand Stade les Capellans Saint-Cyprien Pyrénées-Orientales
Tarif : 35 – 35 – 35
Tarif de base plein tarif
Plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-06
fin : 2026-08-28
Date(s) :
2026-07-06
Gardez la forme pendant votre séjour !
Du lundi 6 juillet au vendredi 28 août > Le
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Rue Verdi Grand Stade les Capellans Saint-Cyprien 66750 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 37 32 00
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English :
Stay in shape during your stay!
From Monday, July 6, to Friday, August 28 > The
L’événement PASS SPORT & BIEN-ÊTRE Saint-Cyprien a été mis à jour le 2026-06-25 par OT DE SAINT CYPRIEN
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