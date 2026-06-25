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PASS SPORT & BIEN-ÊTRE Rue Verdi Saint-Cyprien

PASS SPORT & BIEN-ÊTRE Rue Verdi Saint-Cyprien

PASS SPORT & BIEN-ÊTRE Rue Verdi Saint-Cyprien lundi 6 juillet 2026.

Lieu
Rue Verdi
Adresse
Grand Stade les Capellans
Ville
66750 Saint-Cyprien
Département
Pyrénées-Orientales
Début
lundi 6 juillet 2026
Fin
vendredi 28 août 2026
Tarif
35 35 35 Tarif de base plein tarif Plein tarif

Saint-Cyprien

PASS SPORT & BIEN-ÊTRE

Rue Verdi Grand Stade les Capellans Saint-Cyprien Pyrénées-Orientales

Tarif : 35 – 35 – 35

Tarif de base plein tarif
Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-06
fin : 2026-08-28

Date(s) :
2026-07-06

Gardez la forme pendant votre séjour !
Du lundi 6 juillet au vendredi 28 août > Le vous offre un accès illimité pendant 6 jours à l’ensemble des activités suivantes: fitness, la salle de cardio musculation ainsi qu’à la piscin…
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Rue Verdi Grand Stade les Capellans Saint-Cyprien 66750 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 37 32 00 

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English :

Stay in shape during your stay!
From Monday, July 6, to Friday, August 28 > The gives you unlimited access for 6 days to all of the following activities: fitness, the cardio and weight training room, and the pool…

L’événement PASS SPORT & BIEN-ÊTRE Saint-Cyprien a été mis à jour le 2026-06-25 par OT DE SAINT CYPRIEN

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