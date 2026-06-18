STAGES MULTISPORTS A GRAND STADE LES CAPELLANS PENDANT LES VACANCES D’ÉTÉ rue Verdi Saint-Cyprien
STAGES MULTISPORTS A GRAND STADE LES CAPELLANS PENDANT LES VACANCES D’ÉTÉ rue Verdi Saint-Cyprien lundi 6 juillet 2026.
Saint-Cyprien
STAGES MULTISPORTS A GRAND STADE LES CAPELLANS PENDANT LES VACANCES D’ÉTÉ
rue Verdi Grand Stade les Capellans Saint-Cyprien Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-06
fin : 2026-08-28
Date(s) :
2026-07-06
Un été à Grand Stade les Capellans ! Sport, bien-être et loisirs au cœur d’un parc naturel préservé de 4 hectares et à 5minutes de la plage de Saint-Cyprien !
Du lundi 6 juillet au vendredi 28 août > Grand Stade les Capellans propose des stages Mult…
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rue Verdi Grand Stade les Capellans Saint-Cyprien 66750 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 37 32 00
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English :
A %E9t%E9 %E0 Grand Stade les Capellans! Sports, wellness, and recreation in the heart of a 4-hectare preserved nature park, just 5 minutes from Saint-Cyprien Beach!
From Monday, July 6, to Friday, August 28 > Grand Stade les Capellans offers multi-sport camps…
L’événement STAGES MULTISPORTS A GRAND STADE LES CAPELLANS PENDANT LES VACANCES D’ÉTÉ Saint-Cyprien a été mis à jour le 2026-06-18 par CDT66
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