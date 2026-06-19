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MONSIEUR ARTHUR Parking nord du port zone d’activités Saint-Cyprien

MONSIEUR ARTHUR Parking nord du port zone d’activités Saint-Cyprien

MONSIEUR ARTHUR Parking nord du port zone d’activités Saint-Cyprien samedi 4 juillet 2026.

Lieu : Parking nord du port zone d'activités

Adresse : (Près de l'Office de Tourisme)

Ville : 66750 Saint-Cyprien

Département : Pyrénées-Orientales

Début : samedi 4 juillet 2026

Fin : lundi 31 août 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif :

Saint-Cyprien

MONSIEUR ARTHUR

Parking nord du port zone d’activités (Près de l’Office de Tourisme) Saint-Cyprien Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 18:00:00
fin : 2026-08-31 00:00:00

Date(s) :
2026-07-04

Monsieur Arthur Summer Party Dj . Food . Fiesta

À partir du samedi 04 août > Monsieur Arthur arrive !
Food trucks, dance floor, grande roue, terrains de pétanque, espaces loisirs et lounge…
Le concept afterbeach de Saint-Cyprien prend ses qu…
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Parking nord du port zone d’activités (Près de l’Office de Tourisme) Saint-Cyprien 66750 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 21 01 33 

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English :

Monsieur Arthur Summer Party DJ . Food . Fiesta

Starting Saturday, August 4 > Monsieur Arthur is coming!
Food trucks, dance floor, Ferris wheel, pétanque courts, recreational areas, and lounge…
Saint-Cyprien’s “afterbeach” concept takes flight…

L’événement MONSIEUR ARTHUR Saint-Cyprien a été mis à jour le 2026-06-15 par OT DE SAINT CYPRIEN

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