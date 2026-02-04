Portail ouvert du Moulin lyrique Édition 2026 Le Moulin lyrique Metz-le-Comte

Portail ouvert du Moulin lyrique Édition 2026

Pour sa deuxième édition, le Portail ouvert du Moulin lyrique de Metz-le-Comte (Nièvre) rejoint le Réseau du Patrimoine de Pays et des Moulins, dont le thème national 2026 est ?Tours et détours? . Cette démarche symbolique donne à l’édition une dimension de circulation et de découverte?: l’art comme promenade, comme détour par des imaginaires pluriels et des esthétiques variées, invitant le public à explorer, contempler, se laisser surprendre.

Du 26 au 28 juin 2026, le Moulin lyrique ouvre à nouveau ses portes au public pour trois journées d’expériences artistiques. Comme un écrin patrimonial vivant, le site de ce moulin trois fois séculaire se prête à des parcours sensibles, où se mêlent poésie, musique, arts visuels et arts de la scène au même titre que les rencontres humaines. En écho au thème des Journées du Patrimoine de Pays 2026, les visiteurs sont invités à faire un véritable tour au Moulin lyrique, en empruntant un détour poétique par la Suisse, l’Italie et le Sénégal, un détour musical par le Canada et la Macédoine avec une escale à Paris, un détour pictural par la Bosnie et la Serbie avec une halte à Daumartin dans la Nièvre, ainsi que d’autres détours par des sentiers non battus de l’art, porteurs de nombreuses ouvertures culturelles.

L’édition 2026 met l’accent sur la circulation des œuvres et des imaginaires, invitant chacun à vivre l’art comme un cheminement, une rencontre et une exploration permanente. Tout au long des trois journées, le Moulin lyrique redevient un espace de croisements et de résonances, où poètes, artistes, comédiens et musiciens, venus d’horizons divers, partagent leurs univers, leurs pratiques et leurs visions. Ces échanges créent une atmosphère de dialogue entre les disciplines et les cultures, où la scène n’est pas seulement un lieu de représentation, mais un point de rencontre actif entre artistes et public.

Fidèle à l’esprit du projet lancé en 2025, qui associe création contemporaine et héritage culturel patrimonial, l’édition 2026 rend hommage à des figures majeures de la poésie comme le poète nivernais Pierre Cotignon de la Charnaye (1605-1674), Léopold Sédar Senghor (1906-2001), poète sénégalais et membre de l’Académie française, dont l’oeuvre a marqué le XX? siècle, et Aco Šopov (1923-1982), poète macédonien, compagnon de route intellectuel de Senghor et figure fondatrice dont l’œuvre incarne l’ouverture des horizons littéraires balkaniques.

Un programme pour tous les publics

Le programme de l’édition 2026 se déploie autour de performances poétiques, concerts, expositions, lectures et ateliers, qui rythment les trois journées.

Les performances poétiques s’articulent autour de lectures vivantes et de mises en voix qui font vibrer les textes dans l’espace du moulin. Les concerts explorent des esthétiques musicales diverses, mêlant musiques du monde, compositions contemporaines et réinterprétations poétiques, créant des instants de communion entre les artistes et le public. Les arts visuels investissent les lieux, transformant le jardin du moulin en galerie temporaire où l’art plastique dialogue avec le paysage. Des ateliers participatifs invitent les plus jeunes à s’initier à des pratiques artistiques, à échanger avec les créateurs et à partager leur propre regard sur le patrimoine et la création.

L’un des points forts de cette édition est sa capacité à favoriser de réelles rencontres humaines et artistiques. Au fil des détours proposés, les visiteurs découvrent non seulement des formes artistiques singulières, mais aussi les récits, les engagements et les sensibilités des artistes. Ce contact direct crée une expérience qui dépasse la simple contemplation pour devenir une véritable immersion dans la vie culturelle contemporaine.

Un projet au carrefour des cultures

Au-delà des performances individuelles, l’édition 2026 du Portail ouvert du Moulin lyrique se présente comme un lieu de convergence entre cultures et esthétiques, reflétant l’idée que l’art est un langage universel capable de rassembler des voix multiples. En donnant la parole à des créateurs issus de contextes géographiques et culturels variés — de l’Europe à l’Afrique, des Amériques aux Balkans — l’événement affirme sa vocation à être un relais poétique et artistique des circulations humaines et culturelles.

L’association entre la valeur patrimoniale du lieu et la puissance créatrice des artistes contemporains constitue le fil rouge de cette édition. Le Moulin lyrique, par son architecture, son histoire et son atmosphère singulière, devient un terrain de jeu et d’inspiration, où chaque détour est une opportunité d’ouvrir son regard et d’élargir sa perception du monde.

Un rendez-vous culturel incontournable

Cette édition 2026 se veut une fête de la création et du partage, une invitation à approfondir sa relation à l’art, à dialoguer avec les artistes et à s’approprier un patrimoine vivant. Elle s’adresse à toutes et tous, amateurs éclairés et publics curieux, familles, jeunes et moins jeunes, dans une ambiance conviviale.

Le Portail ouvert du Moulin lyrique 2026 est ainsi une incarnation des TOURS et des DÉTOURS qui font de l’art un chemin sans cesse renouvelé, un voyage collectif et singulier où chaque spectateur est invité à donner libre cours aux émotions et à la réflexion. .

