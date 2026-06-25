La Croix-Helléan

Porte ouverte au GAEC Lait Berbis

5 Le Broutais La Croix-Helléan Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 14:00:00

fin : 2026-07-04 18:00:00

Date(s) :

2026-07-04

Le GAEC Lait Berbis vous propose une visite de ferme et une animation nature à partir de 14h, la fabrication de tomme à 16h, un atelier cuisine de 15h à 17h. Vente de fromage. Buvette et crêpes. De 14h à 18h. .

5 Le Broutais La Croix-Helléan 56120 Morbihan Bretagne +33 7 81 74 90 64

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English :

L’événement Porte ouverte au GAEC Lait Berbis La Croix-Helléan a été mis à jour le 2026-06-25 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande