Porte ouverte dans le jardin de Götz, Garten Götz, Wennigsen (Deister)

Porte ouverte dans le jardin de Götz 6 et 7 juin Garten Götz Region Hannover

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T19:00:00+02:00

Un jardin avec beaucoup de plantes exotiques et des particularités. Quelques places assises sur des angles particuliers et deux bassins de jardin magnifiquement encastrés invitent à la détente.

Garten Götz Steinkamp 18, 30974 Wennigsen Wennigsen (Deister) 30974 Degersen Region Hannover Niedersachsen

Un jardin avec beaucoup de plantes exotiques et des particularités.

Garten Götz © Götz