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Porte ouverte dans le jardin de Götz, Garten Götz, Wennigsen (Deister)

Porte ouverte dans le jardin de Götz, Garten Götz, Wennigsen (Deister)

Porte ouverte dans le jardin de Götz, Garten Götz, Wennigsen (Deister) samedi 6 juin 2026.

Lieu : Garten Götz

Adresse : Steinkamp 18, 30974 Wennigsen

Ville : 30974 Wennigsen (Deister)

Département : Region Hannover

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Porte ouverte dans le jardin de Götz 6 et 7 juin Garten Götz Region Hannover

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T17:00:00+02:00
Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T19:00:00+02:00

Un jardin avec beaucoup de plantes exotiques et des particularités. Quelques places assises sur des angles particuliers et deux bassins de jardin magnifiquement encastrés invitent à la détente.

Garten Götz Steinkamp 18, 30974 Wennigsen Wennigsen (Deister) 30974 Degersen Region Hannover Niedersachsen
Un jardin avec beaucoup de plantes exotiques et des particularités.

Garten Götz © Götz

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