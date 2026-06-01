Porte ouverte dans le jardin de Götz, Garten Götz, Wennigsen (Deister)
Porte ouverte dans le jardin de Götz, Garten Götz, Wennigsen (Deister) samedi 6 juin 2026.
Porte ouverte dans le jardin de Götz 6 et 7 juin Garten Götz Region Hannover
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T17:00:00+02:00
Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T19:00:00+02:00
Un jardin avec beaucoup de plantes exotiques et des particularités. Quelques places assises sur des angles particuliers et deux bassins de jardin magnifiquement encastrés invitent à la détente.
Garten Götz Steinkamp 18, 30974 Wennigsen Wennigsen (Deister) 30974 Degersen Region Hannover Niedersachsen
Un jardin avec beaucoup de plantes exotiques et des particularités.
Garten Götz © Götz