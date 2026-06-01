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Porte ouverte dans le jardin Sander, Garten Sander, Wennigsen (Deister)

Porte ouverte dans le jardin Sander, Garten Sander, Wennigsen (Deister)

Porte ouverte dans le jardin Sander, Garten Sander, Wennigsen (Deister) vendredi 5 juin 2026.

Lieu : Garten Sander

Adresse : Zum Rießenfelde 14 30974 Wennigsen-Evestorf

Ville : 30974 Wennigsen (Deister)

Département : Region Hannover

Début : vendredi 5 juin 2026

Fin : samedi 6 juin 2026

Porte ouverte dans le jardin Sander 5 et 6 juin Garten Sander Region Hannover

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-05T12:00:00+02:00 – 2026-06-05T18:00:00+02:00
Fin : 2026-06-06T12:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

« Le premier jardin de vaudou au nord du Sahara » – environ 1 000 m2, structure : New Dada.
Ici, les plantes (arbres, arbustes, herbes) fusionnent avec des sculptures, des installations et des images pour former une « œuvre d’art totale ». Le terme « vaudou » est ici interprété comme l’inconscient collectif.

Garten Sander Zum Rießenfelde 14 30974 Wennigsen-Evestorf Wennigsen (Deister) 30974 Evestorf Region Hannover Niedersachsen
Jardin d’artistes original

© Garten Sander

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