Porte ouverte dans le jardin Sander, Garten Sander, Wennigsen (Deister)
Porte ouverte dans le jardin Sander, Garten Sander, Wennigsen (Deister) vendredi 5 juin 2026.
Porte ouverte dans le jardin Sander 5 et 6 juin Garten Sander Region Hannover
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-05T12:00:00+02:00 – 2026-06-05T18:00:00+02:00
Fin : 2026-06-06T12:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00
« Le premier jardin de vaudou au nord du Sahara » – environ 1 000 m2, structure : New Dada.
Ici, les plantes (arbres, arbustes, herbes) fusionnent avec des sculptures, des installations et des images pour former une « œuvre d’art totale ». Le terme « vaudou » est ici interprété comme l’inconscient collectif.
Garten Sander Zum Rießenfelde 14 30974 Wennigsen-Evestorf Wennigsen (Deister) 30974 Evestorf Region Hannover Niedersachsen
Jardin d’artistes original
© Garten Sander