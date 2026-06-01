Porte ouverte dans le jardin Sander, Garten Sander, Wennigsen (Deister)

Porte ouverte dans le jardin Sander 5 et 6 juin Garten Sander Region Hannover

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T12:00:00+02:00 – 2026-06-05T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T12:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

« Le premier jardin de vaudou au nord du Sahara » – environ 1 000 m2, structure : New Dada.

Ici, les plantes (arbres, arbustes, herbes) fusionnent avec des sculptures, des installations et des images pour former une « œuvre d’art totale ». Le terme « vaudou » est ici interprété comme l’inconscient collectif.

Garten Sander Zum Rießenfelde 14 30974 Wennigsen-Evestorf Wennigsen (Deister) 30974 Evestorf Region Hannover Niedersachsen

Jardin d’artistes original

© Garten Sander