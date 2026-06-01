Porte ouverte dans le jardin Neumann, Garten Neumann, Hannover
Porte ouverte dans le jardin Neumann, Garten Neumann, Hannover samedi 6 juin 2026.
Porte ouverte dans le jardin Neumann Samedi 6 juin, 10h00 Garten Neumann Region Hannover
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00
Fin : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00
Le jardin avant naturel de 35 m2 est aménagé en plein air et constitue un exemple particulier d’aménagement de jardin sans obstacles : une riche variété de plantes sauvages et de plantes aromatiques y pousse. Un type spécial de galets comme revêtement de sol peut également être utilisé avec un fauteuil roulant. Je veux encourager les personnes à mobilité réduite, car le jardinage sans obstacles est possible !
Garten Neumann Göingweg 3 a, 30419 Hannover-Ledeburg Hannover 30419 Ledeburg Region Hannover Niedersachsen
Le jardin de 35 m2 à l’avant, proche de la nature, est ouvert et constitue un exemple particulier d’aménagement de jardin sans obstacle.
© Garten Neumann
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