Von Bürgerlichen, Hofdienern und Militärs – Der Neustädter Friedhof, Gartendenkmal und Innenstadt-Oase., Neustädter Friedhof, Hannover

Von Bürgerlichen, Hofdienern und Militärs – Der Neustädter Friedhof, Gartendenkmal und Innenstadt-Oase. Vendredi 5 juin, 16h00 Neustädter Friedhof Region Hannover

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T16:00:00+02:00 – 2026-06-05T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-05T16:00:00+02:00 – 2026-06-05T17:00:00+02:00

La promenade vers des tombes historiques sélectionnées révèle l’origine et l’histoire du cimetière de Neustadt. 152 pierres tombales précieuses encore conservées, un exemple intéressant de la typologie régionale art funéraire baroque et classique. En 1876, le cimetière a été fermé pour les funérailles car il n’offrait plus de place pour des nouvelles occupations et une extension de la surface n’était pas possible.

En 1900, la ville de Hanovre a acheté le terrain et l’a développé, sous la direction de l’ancien Directeur du jardin municipal Julius Trip, vers un espace vert public. Bien que la superficie, surtout dans le 20. siècle, a subi des pertes matérielles en raison des effets de la guerre et de la reconstruction urbaine, elle est encore aujourd’hui une valeur précieuse Monument du jardin et une Oasis de verdure dans le centre-ville densément peuplé d’Hanovre.

Neustädter Friedhof Königsworther Platz, 30167 Hannover Hannover 30167 Calenberger Neustadt Region Hannover Niedersachsen [{« type »: « email », « value »: « umweltkommunikation@hannover-stadt.de »}] non accessible

Visite guidée avec Angelika Weißmann sur un monument de jardin d’importance historique pour la ville.

Neustaedter Friedhof © Landeshauptstadt Hannover