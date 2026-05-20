Porte ouverte de l’école de musique Vignacourt
Porte ouverte de l’école de musique Vignacourt mercredi 24 juin 2026.
Vignacourt
Porte ouverte de l’école de musique
58 Chemin de la Cavée Vignacourt Somme
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-24 09:00:00
fin : 2026-06-24 17:00:00
Date(s) :
2026-06-24
Rendez-vous le mercredi 24 juin pour la journée porte ouverte de l’école de musique de la Communauté de Communes Nièvre & Somme.
Permanence du secrétariat de 9h à 17h.
Essais d’instruments de 9h à 12h.
Rendez-vous le mercredi 24 juin pour la journée porte ouverte de l’école de musique de la Communauté de Communes Nièvre & Somme.
Permanence du secrétariat de 9h à 17h.
Essais d’instruments de 9h à 12h. .
58 Chemin de la Cavée Vignacourt 80650 Somme Hauts-de-France +33 3 22 39 40 48 h.parent@nievresomme.fr
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English :
Join us on Wednesday June 24 for an open day at the Communauté de Communes Nièvre & Somme music school.
Secretariat open from 9am to 5pm.
Instrument trials from 9am to 12pm.
L’événement Porte ouverte de l’école de musique Vignacourt a été mis à jour le 2026-05-20 par Maison du Tourisme Nièvre & Somme