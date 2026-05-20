Vignacourt

Porte ouverte de l’école de musique

58 Chemin de la Cavée Vignacourt Somme

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-24 09:00:00

fin : 2026-06-24 17:00:00

Date(s) :

2026-06-24

Rendez-vous le mercredi 24 juin pour la journée porte ouverte de l’école de musique de la Communauté de Communes Nièvre & Somme.

Permanence du secrétariat de 9h à 17h.

Essais d’instruments de 9h à 12h.

Rendez-vous le mercredi 24 juin pour la journée porte ouverte de l’école de musique de la Communauté de Communes Nièvre & Somme.

Permanence du secrétariat de 9h à 17h.

Essais d’instruments de 9h à 12h. .

58 Chemin de la Cavée Vignacourt 80650 Somme Hauts-de-France +33 3 22 39 40 48 h.parent@nievresomme.fr

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English :

Join us on Wednesday June 24 for an open day at the Communauté de Communes Nièvre & Somme music school.

Secretariat open from 9am to 5pm.

Instrument trials from 9am to 12pm.

L’événement Porte ouverte de l’école de musique Vignacourt a été mis à jour le 2026-05-20 par Maison du Tourisme Nièvre & Somme