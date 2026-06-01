Porte ouverte du chantier de fouilles archéologique Inrap au lieu-dit La Châtre à Magnac-Laval, Lieu-dit La Châtre 87190 Saint-Léger-Magnazeix, Saint-Léger-Magnazeix

Porte ouverte du chantier de fouilles archéologique Inrap au lieu-dit La Châtre à Magnac-Laval Samedi 13 juin, 09h30, 10h45, 14h00, 15h45 Lieu-dit La Châtre 87190 Saint-Léger-Magnazeix Haute-Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-13T09:30:00+02:00 – 2026-06-13T10:30:00+02:00

Fin : 2026-06-13T15:45:00+02:00 – 2026-06-13T16:45:00+02:00

Un établissement rural de la fin de l’époque gauloise

L’Inrap réalise une fouille préventive au lieu-dit La Châtre à Magnac-Laval dans le cadre d’un aménagement mené par la SAS La Châtre. Les archéologues y ont mis au jour les traces d’une occupation remontant à la fin de la période gauloise et d’autres datant du début de l’Antiquité .

Le chantier sera exceptionnellement ouvert au public le samedi 13 juin et des visites du site, commentées par les archéologues, seront proposées à 9h30, 10h45, 14h, 15h45.

Des animations, ateliers et démonstrations seront proposés de 9h à 17h sur le site.

Accès : lieu dit La Châtre sur la route entre Magnac-Laval et Saint-Léger Magnazeix.

Lieu-dit La Châtre 87190 Saint-Léger-Magnazeix 46°15’10.2″N 1°13’10.0″E Saint-Léger-Magnazeix 87190 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine Sur la route entre Magnac-Laval et Saint-Léger-Magnazeix

Un établissement rural de la fin de l’époque gauloise

©Maxime Pasquel, Inrap