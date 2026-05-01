Porte ouverte du pagaies Club Pont-l’Abbé Pont-l’Abbé
Porte ouverte du pagaies Club Pont-l’Abbé Pont-l’Abbé samedi 16 mai 2026.
Pont-l’Abbé
Porte ouverte du pagaies Club Pont-l’Abbé
Quai de Pors Moro Pont-l’Abbé Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16
fin : 2026-05-16
Date(s) :
2026-05-16
Confirmés ou débutants, venez découvrir un club convivial qui vous permet de découvrir ou de parfaire votre pratique du Stand Up Paddle essentiellement sur la rivière de Pont-l’Abbé mais pas que.
Vous n’avez pas de matériel ? Nous vous en prêtons (planches, pagaies et gilets si besoin).
Quel que soit votre âge, venez nous rencontrer, nous échangerons autour d’un verre et d’une part de gâteau.
Organisé par le Pagaie club de Pont-l’Abbé. .
Quai de Pors Moro Pont-l’Abbé 29120 Finistère Bretagne +33 6 81 16 77 29
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English : Porte ouverte du pagaies Club Pont-l’Abbé
L’événement Porte ouverte du pagaies Club Pont-l’Abbé Pont-l’Abbé a été mis à jour le 2026-05-08 par OT Destination Pays Bigouden
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