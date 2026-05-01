Pont-l’Abbé

Porte ouverte du pagaies Club Pont-l’Abbé

Quai de Pors Moro Pont-l’Abbé Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16

fin : 2026-05-16

Date(s) :

2026-05-16

Confirmés ou débutants, venez découvrir un club convivial qui vous permet de découvrir ou de parfaire votre pratique du Stand Up Paddle essentiellement sur la rivière de Pont-l’Abbé mais pas que.

Vous n’avez pas de matériel ? Nous vous en prêtons (planches, pagaies et gilets si besoin).

Quel que soit votre âge, venez nous rencontrer, nous échangerons autour d’un verre et d’une part de gâteau.

Organisé par le Pagaie club de Pont-l’Abbé. .

Quai de Pors Moro Pont-l’Abbé 29120 Finistère Bretagne +33 6 81 16 77 29

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Porte ouverte du pagaies Club Pont-l’Abbé

L’événement Porte ouverte du pagaies Club Pont-l’Abbé Pont-l’Abbé a été mis à jour le 2026-05-08 par OT Destination Pays Bigouden