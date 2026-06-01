Porte ouverte du site archéologique du Camp de César à Orcet, 45°42’36.0″N 3°09’48.8″E, Orcet

Porte ouverte du site archéologique du Camp de César à Orcet Vendredi 12 juin, 09h00, 13h00 45°42’36.0″N 3°09’48.8″E Puy-de-Dôme

Limité à 160 places. Prévoir tenue et chaussure adéquates.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-12T09:00:00+02:00 – 2026-06-12T11:30:00+02:00

Fin : 2026-06-12T13:00:00+02:00 – 2026-06-12T17:30:00+02:00

Le Grand Camp de César, situé au pied de l’oppidum de Gergovie -celui-là même que César occupa avec ses légions (20 000 à 30 000 hommes …) lors du printemps de 52 avant notre ère ! – continue de révéler ses secrets !L’équipe de fouille ouvre son chantier au public et aux scolaires : suivez-les sur ce site emblématique qui livre des vestiges rares liés à cet ouvrage militaire exceptionnel.

Réservé aux scolaires le vendredi matin : 9h00-11h30 (2 classes)

9h-10h et 10h15-11h15

Réservation obligatoire pour le grand public l’après-midi : 8 créneaux ouverts sous réserve de bonnes conditions sécuritaire et météorologique.

13h-14h : 20 pers.

13h30-14h30 : 20 pers.

14h-15h : 20 pers.

14h30-15h30 : 20 pers.

15h-16h : 20 pers.

15h30-16h30 : 20 pers.

16h-17h : 20 pers.

16h30-17h30 : 20 pers.

45°42’36.0″N 3°09’48.8″E Orcet rue du camp romain Orcet 63670 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes 06 67 91 10 39 https://www.eveha.fr/ https://www.instagram.com/eveha_archeo/;https://www.facebook.com/EvehaArcheo;https://bsky.app/profile/eveha.bsky.social;https://twitter.com/eveha_archeo;https://www.linkedin.com/company/7077753;https://www.youtube.com/channel/UCnQ7UcvHiiSEojmbQ3UawOA [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/portes-ouvertes-au-camp-de-cesat »}] Le Grand Camp de César, situé au pied de l’oppidum de Gergovie -celui-là même que César occupa avec ses légions (20 000 à 30 000 hommes …) lors du printemps de 52 avant notre ère ! – continue de révéler ses secrets !L’équipe de fouille ouvre son chantier au public et aux scolaires : suivez-les sur ce site emblématique qui livre des vestiges rares liés à cet ouvrage militaire exceptionnel. Accès piéton au site avec possibilité de se garer dans les rues adjacentes au chantier, dans zone pavillonnaire.

Le Grand Camp de César, situé au pied de l’oppidum de Gergovie -celui-là même que César occupa avec ses légions (20 000 à 30 000 hommes …) lors du printemps de 52 avant notre ère ! – continue de ses …

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