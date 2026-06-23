Informations pratiques

Neuilly-en-Donjon

Porte ouverte et visite guidée du jardin

4 route Du Bouchaud Neuilly-en-Donjon Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11

fin : 2026-07-11

Date(s) :

2026-07-11

Visite du jardin avec explication de notre démarche et sensibilisation à l’importance de préserver la biodiversité.

Discussions autour de l’adaptation des potagers aux sécheresses et canicules.

Dégustations gratuites de sirops pendant la journée.

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4 route Du Bouchaud Neuilly-en-Donjon 03130 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 29 84 21 11 vincent.deham@gmail.com

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English :

A tour of the garden with an explanation of our approach and an introduction to the importance of preserving biodiversity.

Discussions on adapting vegetable gardens to droughts and heat waves.

Free syrup tastings throughout the day.

L’événement Porte ouverte et visite guidée du jardin Neuilly-en-Donjon a été mis à jour le 2026-06-23 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire