Gennes-Longuefuye

Porte-ouverte ferme des Vergers de la Rouérie

La Rouérie Gennes-Longuefuye Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 10:00:00

fin : 2026-06-14 18:00:00

Date(s) :

2026-06-14

Les Vergers de la Rouérie ouvre leurs portes le 14 juin 2026 !

Au programme

– visite de l’exploitation et dégustation de produits en continu

– marché de producteurs toute la journée sous abri

– accueil de la vélo fourchette le matin

– jeu de piste dans les vergers gratuit

– food truck sur place le midi ou aire de pique nique .

La Rouérie Gennes-Longuefuye 53200 Mayenne Pays de la Loire +33 6 77 80 22 03 samuelruault@hotmail.com

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English :

Les Vergers de la Rouérie opens its doors on June 14, 2026!

L’événement Porte-ouverte ferme des Vergers de la Rouérie Gennes-Longuefuye a été mis à jour le 2026-05-06 par SUD MAYENNE