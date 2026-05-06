Porte-ouverte ferme des Vergers de la Rouérie Gennes-Longuefuye
Porte-ouverte ferme des Vergers de la Rouérie Gennes-Longuefuye dimanche 14 juin 2026.
Gennes-Longuefuye
Porte-ouverte ferme des Vergers de la Rouérie
La Rouérie Gennes-Longuefuye Mayenne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 10:00:00
fin : 2026-06-14 18:00:00
Date(s) :
2026-06-14
Les Vergers de la Rouérie ouvre leurs portes le 14 juin 2026 !
Au programme
– visite de l’exploitation et dégustation de produits en continu
– marché de producteurs toute la journée sous abri
– accueil de la vélo fourchette le matin
– jeu de piste dans les vergers gratuit
– food truck sur place le midi ou aire de pique nique .
La Rouérie Gennes-Longuefuye 53200 Mayenne Pays de la Loire +33 6 77 80 22 03 samuelruault@hotmail.com
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English :
Les Vergers de la Rouérie opens its doors on June 14, 2026!
L’événement Porte-ouverte ferme des Vergers de la Rouérie Gennes-Longuefuye a été mis à jour le 2026-05-06 par SUD MAYENNE