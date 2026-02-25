Porte ouverte Bibliothèque de Mesquer Piriac-sur-Mer

Porte ouverte

Bibliothèque de Mesquer 50 rue du 8 Mai 1945 Piriac-sur-Mer Loire-Atlantique

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-14 09:00:00

fin : 2026-05-14 12:30:00

Date(s) :

2026-05-14

Venez vous informer sur le fonctionnement de la bibliothèque.

Prise de conscience de la ressource mise à disposition des lecteurs enfants et adultes.

dont la diversité des ouvrages (romans, documentaires, policiers, BD, albums jeunesse, mangas …..)

Possibilité d’achats de livres d’occasion. .

