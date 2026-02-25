Porte ouverte Bibliothèque de Mesquer Piriac-sur-Mer
Porte ouverte Bibliothèque de Mesquer Piriac-sur-Mer jeudi 14 mai 2026.
Porte ouverte
Bibliothèque de Mesquer 50 rue du 8 Mai 1945 Piriac-sur-Mer Loire-Atlantique
Début : 2026-05-14 09:00:00
fin : 2026-05-14 12:30:00
2026-05-14
Venez vous informer sur le fonctionnement de la bibliothèque.
Prise de conscience de la ressource mise à disposition des lecteurs enfants et adultes.
dont la diversité des ouvrages (romans, documentaires, policiers, BD, albums jeunesse, mangas …..)
Possibilité d’achats de livres d’occasion. .
Bibliothèque de Mesquer 50 rue du 8 Mai 1945 Piriac-sur-Mer 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 42 54 92 bibliomesquer@free.fr
