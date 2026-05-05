Porte ouverte réservée aux professionnels, Gaec de la Sylve, Oyeu

Porte ouverte réservée aux professionnels Mercredi 3 juin, 10h00 Gaec de la Sylve Isère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-03T10:00:00+02:00 – 2026-06-03T16:00:00+02:00

Fin : 2026-06-03T10:00:00+02:00 – 2026-06-03T16:00:00+02:00

Laura, Joris et Stéphane vous accueilleront de 10h à 12h et de 14h à 16h pour vous faire découvrir leur ferme et la transformation du lait en yaourts.

Journée reservée aux professionnels sur inscription uniquement.

Gaec de la Sylve oyeu 1427 route de la grange dîmière Oyeu 38690 Le Pin Isère Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « email », « value »: « contact@jachetefermier.fr »}]

Venez découvrir la transformation du lait en yaourts sur la ferme de Laura, Joris et Stéphane.