Portes Ourvertes d’Emmaüs La Chapelle-Saint-Ursin
Portes Ourvertes d’Emmaüs La Chapelle-Saint-Ursin samedi 30 mai 2026.
Portes Ourvertes d’Emmaüs
Rue du Verniller La Chapelle-Saint-Ursin Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 14:30:00
fin : 2026-05-30 15:45:00
Date(s) :
2026-05-30
Découvrez les coulisses d’Emmaüs et plongez au cœur de la solidarité !
Pendant 1h15, explorez l’univers d’Emmaüs l différents ateliers où sont triés, réparés et valorisés les dons, et rencontrez celles et ceux qui donnent une seconde vie aux objets et à l’humain. Une immersion enrichissante dans un lieu où solidarité, partage et respect de l’environnement prennent tout leur sens. .
Rue du Verniller La Chapelle-Saint-Ursin 18570 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 66 40 60
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Take a behind-the-scenes look at Emmaus and get to the heart of solidarity!
L’événement Portes Ourvertes d’Emmaüs La Chapelle-Saint-Ursin a été mis à jour le 2025-11-08 par OT BOURGES