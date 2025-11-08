Portes Ourvertes d’Emmaüs La Chapelle-Saint-Ursin

Portes Ourvertes d’Emmaüs

Rue du Verniller La Chapelle-Saint-Ursin Cher

Gratuit

Début : 2026-05-30 14:30:00

fin : 2026-05-30 15:45:00

2026-05-30

Découvrez les coulisses d’Emmaüs et plongez au cœur de la solidarité !

Pendant 1h15, explorez l’univers d’Emmaüs l différents ateliers où sont triés, réparés et valorisés les dons, et rencontrez celles et ceux qui donnent une seconde vie aux objets et à l’humain. Une immersion enrichissante dans un lieu où solidarité, partage et respect de l’environnement prennent tout leur sens. .

Rue du Verniller La Chapelle-Saint-Ursin 18570 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 66 40 60

Take a behind-the-scenes look at Emmaus and get to the heart of solidarity!

