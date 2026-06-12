PORTES OUVERTE ATELIER ST GEORGES Montaigu-Vendée
PORTES OUVERTE ATELIER ST GEORGES Montaigu-Vendée samedi 11 juillet 2026.
Montaigu-Vendée
PORTES OUVERTE ATELIER ST GEORGES
Lieu-dit La Lévinière Montaigu-Vendée Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 10:30:00
fin : 2026-07-11 19:00:00
Date(s) :
2026-07-11 2026-07-12
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Lieu-dit La Lévinière Montaigu-Vendée 85600 Vendée Pays de la Loire +33 6 60 58 63 44
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L’événement PORTES OUVERTE ATELIER ST GEORGES Montaigu-Vendée a été mis à jour le 2026-06-12 par Office de Tourisme Terres de Montaigu
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