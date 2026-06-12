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PORTES OUVERTE ATELIER ST GEORGES Montaigu-Vendée

PORTES OUVERTE ATELIER ST GEORGES Montaigu-Vendée samedi 11 juillet 2026.

Adresse : Lieu-dit La Lévinière

Ville : 85600 Montaigu-Vendée

Département : Vendée

Début : samedi 11 juillet 2026

Fin : samedi 11 juillet 2026

Heure de début : 10:30:00

Tarif :

Montaigu-Vendée

PORTES OUVERTE ATELIER ST GEORGES

Lieu-dit La Lévinière Montaigu-Vendée Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 10:30:00
fin : 2026-07-11 19:00:00

Date(s) :
2026-07-11 2026-07-12

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Lieu-dit La Lévinière Montaigu-Vendée 85600 Vendée Pays de la Loire +33 6 60 58 63 44 

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English :

L’événement PORTES OUVERTE ATELIER ST GEORGES Montaigu-Vendée a été mis à jour le 2026-06-12 par Office de Tourisme Terres de Montaigu

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