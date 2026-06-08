Portes ouverte de l’aéroclub de Montayral Montayral dimanche 26 juillet 2026.

Montayral

Portes ouverte de l’aéroclub de Montayral

Aéroclub Montayral Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26 10:00:00

fin : 2026-07-26 18:00:00

Date(s) :

2026-07-26

Exposition d’avions, hélicoptères, autogyres, de véhicules anciens, stands glaces, gaufres, tombola.

Vols découvertes pour le public.

Restauration possible sur place. .

Aéroclub Montayral 47500 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 89 62 61 59

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English : Portes ouverte de l’aéroclub de Montayral

L’événement Portes ouverte de l’aéroclub de Montayral Montayral a été mis à jour le 2026-06-08 par OT Vallée du Lot et Garonne