Portes ouverte de l’aéroclub de Montayral Montayral
Portes ouverte de l’aéroclub de Montayral Montayral dimanche 26 juillet 2026.
Montayral
Portes ouverte de l’aéroclub de Montayral
Aéroclub Montayral Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 10:00:00
fin : 2026-07-26 18:00:00
Date(s) :
2026-07-26
Exposition d’avions, hélicoptères, autogyres, de véhicules anciens, stands glaces, gaufres, tombola.
Vols découvertes pour le public.
Restauration possible sur place. .
Aéroclub Montayral 47500 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 89 62 61 59
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English : Portes ouverte de l’aéroclub de Montayral
L’événement Portes ouverte de l’aéroclub de Montayral Montayral a été mis à jour le 2026-06-08 par OT Vallée du Lot et Garonne