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Portes ouvertes à la cabane de la Nasse Route de la Nasse Léon

dimanche 20 septembre 2026 · Route de la Nasse · Léon

Portes ouvertes à la cabane de la Nasse Route de la Nasse Léon

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
09:30:00
Lieu
Route de la Nasse
Adresse
Cabane de la Nasse
Ville
40550 Léon
Département
Landes
Tarif
Gratuit

Léon

Portes ouvertes à la cabane de la Nasse

Route de la Nasse Cabane de la Nasse Léon Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 09:30:00
fin : 2026-09-20 17:00:00

Date(s) :
2026-09-20

Venez découvrir l’histoire de la pêche sur les lacs et courants landais en
visitant cette ancienne pêcherie d’anguilles, dite Cabane de la Nasse ou
Cabane de Dédé.
La visite sera commentée par les bénévoles de l’association. La cabane
sera ouverte toute la journée du samedi et le dimanche matin, sauf en
cas de mauvais temps.
L’accès à la cabane se fait à pied. Au bout de la route de la Nasse, à Léon, au lieu-dit du Marquis, suivez le chemin forestier pendant environ 30 à 45 minutes. Après la barrière en bois de la réserve naturelle, la cabane se situera à 400m sur votre droite.   .

Route de la Nasse Cabane de la Nasse Léon 40550 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 69 86 78  fairevivrelanasse@gmail.com

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English : Portes ouvertes à la cabane de la Nasse

L’événement Portes ouvertes à la cabane de la Nasse Léon a été mis à jour le 2026-08-10 par Côte Landes Nature Tourisme

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