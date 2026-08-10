Portes ouvertes à la cabane de la Nasse Route de la Nasse Léon

Informations pratiques

Léon

Portes ouvertes à la cabane de la Nasse

Route de la Nasse Cabane de la Nasse Léon Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 09:30:00

fin : 2026-09-20 17:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Venez découvrir l’histoire de la pêche sur les lacs et courants landais en

visitant cette ancienne pêcherie d’anguilles, dite Cabane de la Nasse ou

Cabane de Dédé.

La visite sera commentée par les bénévoles de l’association. La cabane

sera ouverte toute la journée du samedi et le dimanche matin, sauf en

cas de mauvais temps.

L’accès à la cabane se fait à pied. Au bout de la route de la Nasse, à Léon, au lieu-dit du Marquis, suivez le chemin forestier pendant environ 30 à 45 minutes. Après la barrière en bois de la réserve naturelle, la cabane se situera à 400m sur votre droite. .

Route de la Nasse Cabane de la Nasse Léon 40550 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 69 86 78 fairevivrelanasse@gmail.com

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English : Portes ouvertes à la cabane de la Nasse

L’événement Portes ouvertes à la cabane de la Nasse Léon a été mis à jour le 2026-08-10 par Côte Landes Nature Tourisme