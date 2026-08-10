Portes ouvertes à la cabane de la Nasse Route de la Nasse Léon
dimanche 20 septembre 2026 · Route de la Nasse · Léon
Informations pratiques
Léon
Portes ouvertes à la cabane de la Nasse
Route de la Nasse Cabane de la Nasse Léon Landes
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 09:30:00
fin : 2026-09-20 17:00:00
Date(s) :
2026-09-20
Venez découvrir l’histoire de la pêche sur les lacs et courants landais en
visitant cette ancienne pêcherie d’anguilles, dite Cabane de la Nasse ou
Cabane de Dédé.
La visite sera commentée par les bénévoles de l’association. La cabane
sera ouverte toute la journée du samedi et le dimanche matin, sauf en
cas de mauvais temps.
L’accès à la cabane se fait à pied. Au bout de la route de la Nasse, à Léon, au lieu-dit du Marquis, suivez le chemin forestier pendant environ 30 à 45 minutes. Après la barrière en bois de la réserve naturelle, la cabane se situera à 400m sur votre droite. .
Route de la Nasse Cabane de la Nasse Léon 40550 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 69 86 78 fairevivrelanasse@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Portes ouvertes à la cabane de la Nasse
L’événement Portes ouvertes à la cabane de la Nasse Léon a été mis à jour le 2026-08-10 par Côte Landes Nature Tourisme
À voir aussi à Léon (Landes)
- Exposition 100% Art Rue des écoles Léon 16 août 2026
- Démonstration de gemmage Maison de la Réserve Léon 20 août 2026
- Balade à la découverte des insectes et de la pollinisation Jardin de la Côte d’Argent Léon 20 août 2026
- Exposition 100% Art Rue des écoles Léon 23 août 2026
- Salon du livre Aventure et Aquitaine Léon 23 août 2026