Branceilles

Portes Ouvertes à la Cave de Branceilles

1941 route de la vigne Branceilles Corrèze

Tarif : – – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-30 09:00:00

fin : 2026-05-03 19:00:00

Date(s) :

2026-04-30 2026-05-01

Comme chaque année, la Cave de Branceilles ouvre ses portes pour faire découvrir ses vins. Cette année, elle va dérouler le tapis rouge aux nouveaux millésimes. Ce weekend vous réserve de nombreuses surprises, notamment un concours photo et une chasse aux trésors vous pouvez accompagner vos enfants afin de résoudre les énigmes de la vigne pendant tout le weekend. Une belle façon de faire découvrir les traditions en s’amusant .

1941 route de la vigne Branceilles 19500 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 84 09 01 contact@1001-pierres.com

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English : Portes Ouvertes à la Cave de Branceilles

L’événement Portes Ouvertes à la Cave de Branceilles Branceilles a été mis à jour le 2026-04-19 par Corrèze Tourisme