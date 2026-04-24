Portes ouvertes à la chouette ferme La chouette ferme Peyzieux-sur-Saône
Portes ouvertes à la chouette ferme La chouette ferme Peyzieux-sur-Saône vendredi 1 mai 2026.
Peyzieux-sur-Saône
Portes ouvertes à la chouette ferme
La chouette ferme 429 route de Simandre Peyzieux-sur-Saône Ain
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-01 10:00:00
fin : 2026-05-01 18:00:00
Date(s) :
2026-05-01
Ne manquez pas les portes ouvertes de la ferme ! Vente de plants sur la ferme.
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La chouette ferme 429 route de Simandre Peyzieux-sur-Saône 01140 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 47 19 43 64 olivier.nevoret@orange.fr
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English :
Don’t miss the farm’s open house! Plant sales on the farm.
L’événement Portes ouvertes à la chouette ferme Peyzieux-sur-Saône a été mis à jour le 2026-04-24 par Office de Tourisme Val de Saône Centre