Portes ouvertes à la chouette ferme La chouette ferme Peyzieux-sur-Saône

Peyzieux-sur-Saône

Portes ouvertes à la chouette ferme

La chouette ferme 429 route de Simandre Peyzieux-sur-Saône Ain

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-01 10:00:00

fin : 2026-05-01 18:00:00

Date(s) :

2026-05-01

Ne manquez pas les portes ouvertes de la ferme ! Vente de plants sur la ferme.

.

La chouette ferme 429 route de Simandre Peyzieux-sur-Saône 01140 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 47 19 43 64 olivier.nevoret@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Don’t miss the farm’s open house! Plant sales on the farm.

L’événement Portes ouvertes à la chouette ferme Peyzieux-sur-Saône a été mis à jour le 2026-04-24 par Office de Tourisme Val de Saône Centre