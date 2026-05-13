Portes ouvertes à la Cidrerie de Warnécourt Cidrerie de Warnécourt Barbaise

Barbaise

Portes ouvertes à la Cidrerie de Warnécourt

Cidrerie de Warnécourt 8 Grande Rubrique Barbaise Ardennes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-07

Venez découvrir la cidrerie de Warnécourt, son histoire et ses produits lors de ses portes ouvertes le 7 juin de 10h à 12h et de 14h à 18h. Au programme Visite de la cidrerie Marché de producteurs découverte des nouvelles cuvées Un panier garni sera à gagner durant la journée. Entrée gratuite

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Cidrerie de Warnécourt 8 Grande Rubrique Barbaise 08430 Ardennes Grand Est +33 6 74 66 00 41 cidrerie.warnecourt@orange.fr

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English :

Come and discover the Warnécourt cider mill, its history and its products at its open house on June 7 from 10am to 12pm and from 2pm to 6pm. On the program: Visit of the cider house Producers’ market discovery of new cuvées A hamper will be available to be won during the day. Free admission

L’événement Portes ouvertes à la Cidrerie de Warnécourt Barbaise a été mis à jour le 2026-05-13 par Ardennes Tourisme