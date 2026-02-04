Portes ouvertes à la Faïencerie de la Doller Guewenheim

Portes ouvertes à la Faïencerie de la Doller

24 Rue de la Chapelle Guewenheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-03-21 10:00:00

fin : 2026-03-22 18:00:00

Date(s) :

2026-03-21

Élodie et Thomas vous ouvrent les portes de la faïencerie de la Doller pour vous faire découvrir leurs dernières créations et partager leur passion pour la faïence artisanale. Venez explorer l’atelier et échanger autour du savoir-faire et de la création.

24 Rue de la Chapelle Guewenheim 68116 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 82 86 85 contact@faiencerie-doller.com

English :

Élodie and Thomas open the doors of the Doller earthenware factory to let you discover their latest creations and share their passion for hand-crafted earthenware. Come and explore the workshop and exchange ideas about know-how and creation.

