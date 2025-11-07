La Roche-Chalais

Portes ouvertes à la Ferme Cincî

La Roche-Chalais Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 14:00:00

fin : 2026-06-27 17:00:00

Date(s) :

2026-06-27

14h-17h Portes ouvertes à la Ferme Cinsî (Le Vignaud ).

17h Visite guidée de la ferme.

Tarifs Parcours découverte gratuit Visite guidée (17h) tarif réduit (7€ adulte 5€ enfant gratuit pour les moins de 5 ans)

14h-17h Portes ouvertes à la Ferme Cinsî (Le Vignaud 24490). Venezexplorer la ferme en autonomie et découvrir les animaux et activités à votre rythme.

17h Visite guidée de la ferme. Partez à la rencontre des brebis et découvrez le quotidien de la ferme lors d’une visite conviviale.

Tarifs Parcours découverte gratuit Visite guidée (17h) tarif réduit (7€ adulte 5€ enfant gratuit pour les moins de 5 ans)

Sur inscription pour la visite guidée. .

La Roche-Chalais 24490 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 89 47 08 50 atelierscinsi@gmail.com

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English : Portes ouvertes à la Ferme Cincî

2pm-5pm: Open house at Ferme Cinsî (Le Vignaud).

5pm: Guided tour of the farm.

Prices Discovery tour: free Guided tour (5pm): reduced rate (7? adult 5? child free for children under 5)

L’événement Portes ouvertes à la Ferme Cincî La Roche-Chalais a été mis à jour le 2026-05-09 par Val de Dronne