Tournon-Saint-Pierre

Portes ouvertes à la Ferme et soirée concert

Tournon-Saint-Pierre Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 10:00:00

fin : 2026-04-26 18:30:00

Date(s) :

2026-04-25 2026-04-26

Dans le cadre de l’événement de Ferme en Ferme , nous ouvrons nos portes à la ferme de la Mésange

Visites de ferme prévues le samedi après-midi et le dimanche toute la journée. Brasserie, meunerie, stockage des céréales, boulangerie, présentation des futures évolutions. Concert le samedi soir.

Dans le cadre de l’événement de Ferme en Ferme , nous ouvrons nos portes à la ferme de la Mésange

Visites de ferme prévues le samedi après-midi et le dimanche toute la journée. Brasserie, meunerie, stockage des céréales, boulangerie, présentation des futures évolutions.

Soirée pizza concert , le samedi à 18h30 nous ferons des pizzas au feu de bois (produit de la ferme) accompagnées de nos bières paysannes à la pression. La soirée sera animée par le groupe Dirty Menders. .

Tournon-Saint-Pierre 37290 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 81 92 60 35 fermelamesange@gmail.com

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English :

As part of the de Ferme en Ferme event, we’re opening our doors to the Mésange farm

Farm visits scheduled for Saturday afternoon and all day Sunday. Brewery, flour mill, grain storage, bakery, presentation of future developments. Concert on Saturday evening.

L’événement Portes ouvertes à la Ferme et soirée concert Tournon-Saint-Pierre a été mis à jour le 2026-04-12 par Loches Touraine Châteaux de la Loire