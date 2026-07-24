Portes ouvertes à la ferme Les Barbins Les Barbins Orignolles
samedi 8 août 2026 · Les Barbins · Orignolles
Informations pratiques
Orignolles
Portes ouvertes à la ferme Les Barbins
Les Barbins GAEC Les Barbins Orignolles Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 10:00:00
fin : 2026-08-09 19:00:00
Date(s) :
2026-08-08
Visite de la ferme avec tous ses ateliers Production laitière, distillerie, élevage de canards, dégustations des produits fermiers.
Vente directe Pineau des Charentes, Cognac, Foie gras, Confit, Magrets de canard….
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Les Barbins GAEC Les Barbins Orignolles 17210 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 04 43 35 lesbarbins@wanadoo.fr
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English :
Tour of the farm and all its facilities: dairy production, distillery, duck farming, and tastings of farm products.
Direct sales of Pineau des Charentes, Cognac, foie gras, confit, duck breast, and more…
L’événement Portes ouvertes à la ferme Les Barbins Orignolles a été mis à jour le 2026-07-24 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge
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