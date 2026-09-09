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Portes ouvertes à la Maison des Compagnons, Maison des Compagnons, Brignais

samedi 19 septembre 2026 · Maison des Compagnons · Brignais

Portes ouvertes à la Maison des Compagnons, Maison des Compagnons, Brignais

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Maison des Compagnons
Adresse
1 bis chemin des Tards-Venus, 69530 Brignais
Ville
69530 Brignais
Département
Rhône

Portes ouvertes à la Maison des Compagnons Samedi 19 septembre, 09h30 Maison des Compagnons Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

La Maison des Compagnons ouvrira exceptionnellement ses portes à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, le samedi 19 septembre de 9h30 à 12h30.
Tout au long de la matinée, les visiteurs pourront découvrir le bâtiment à travers des visites guidées toutes les 10 minutes, menées par nos équipes et nos étudiants.
Une occasion unique de plonger dans l’univers des Compagnons, de comprendre nos métiers, nos savoir‑faire et notre engagement dans la transmission.

Maison des Compagnons 1 bis chemin des Tards-Venus, 69530 Brignais Brignais 69530 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes https://compagnons-du-devoir.com/
La Maison des Compagnons ouvrira exceptionnellement ses portes à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, le samedi 19 septembre de 9h30 à 12h30.

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