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Portes ouvertes à la MJC MJC Bégard

Portes ouvertes à la MJC MJC Bégard lundi 18 mai 2026.

Lieu : MJC

Adresse : 17 Rue de Guingamp

Ville : 22140 Bégard

Département : Côtes-d'Armor

Début : lundi 18 mai 2026

Fin : samedi 23 mai 2026

Tarif :

Bégard

Portes ouvertes à la MJC

MJC 17 Rue de Guingamp Bégard Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-18
fin : 2026-05-23

Date(s) :
2026-05-18

Profitez de cette semaine pour venir essayer nos différentes activités, rencontrer les animatrices et animateurs d’atelier. Venez vous donner une idée pour préparer la saison prochaine ! Plutôt sportif ou créatif ? Effort ou moment détente ? Venez toutes les tester pour trouver celle faite pour vous !   .

MJC 17 Rue de Guingamp Bégard 22140 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 45 20 60 

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English :

L’événement Portes ouvertes à la MJC Bégard a été mis à jour le 2026-05-06 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol

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