Bégard en cavale Rue du Bon Sauveur Bégard

Bégard

Bégard en cavale

Rue du Bon Sauveur Abbaye de Bon Sauveur Bégard Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 19:00:00

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

Une nouvelle course à pied débarque à Bégard. De la vitesse, de l’ambiance, du sport pour tous ! Imaginée par une bande d’amis de l’AS Bégard, l’épreuve se veut avant tout conviviale, un rendez-vous familial, associant le sport, la découverte, avec un prolongement musical par les Incredible Swing Rabit. Au programme, deux parcours adultes (à 19h 5 km et à 20h 9,9 km) à travers les rues de la ville, pour découvrir la ville. Les plus jeunes ne sont pas oubliés, deux courses pour les enfants sont prévues avec des récompenses pour tous les participants. Le cœur de l’événement est l’Abbaye de Bon Sauveur, dont le jardin sera les points de départ et d’arrivée, et où l’ambiance festive se prolongera après les courses. Sur place food trucks crêpes/galettes et gaufres/glaces) ainsi qu’une buvette. Réservation et paiement ouverts jusqu’au 26 juin sur notre page IKINOA en dessous. .

Rue du Bon Sauveur Abbaye de Bon Sauveur Bégard 22140 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 49 80 55

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English :

L’événement Bégard en cavale Bégard a été mis à jour le 2026-05-06 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol