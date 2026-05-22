Concert d’Orgue Rue du Bon Sauveur Bégard
Concert d’Orgue Rue du Bon Sauveur Bégard vendredi 19 juin 2026.
Bégard
Concert d’Orgue
Rue du Bon Sauveur Bégard Bégard Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19
fin : 2026-06-19
Date(s) :
2026-06-19
L’École de musique des 3 Rivières, en partenariat avec l’Association Culturel Bon-Sauveur à découvrir l’orgue de la Chapelle Bon-Sauveur lors d’un concert donné par les élèves de la classe d’orgue. .
Rue du Bon Sauveur Bégard Bégard 22140 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 91 37 87
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English :
L’événement Concert d’Orgue Bégard a été mis à jour le 2026-05-22 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol
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