Bégard

Concert d’Orgue

Rue du Bon Sauveur Bégard Bégard Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19

fin : 2026-06-19

Date(s) :

2026-06-19

L’École de musique des 3 Rivières, en partenariat avec l’Association Culturel Bon-Sauveur à découvrir l’orgue de la Chapelle Bon-Sauveur lors d’un concert donné par les élèves de la classe d’orgue. .

Rue du Bon Sauveur Bégard Bégard 22140 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 91 37 87

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English :

L’événement Concert d’Orgue Bégard a été mis à jour le 2026-05-22 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol