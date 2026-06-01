Ciné Conférence Femmes Au travail ! Collège François Clech Bégard

Bégard

Ciné Conférence Femmes Au travail !

Collège François Clech 20 Avenue Pierre Péron Bégard Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-24

fin : 2026-06-24

Date(s) :

2026-06-24

Et si l’on regardait autrement l’histoire des femmes au travail en Bretagne ? Plongeant dans les films d’archives conservés à la Cinémathèque de Bretagne, cette ciné-conférence met en lumière le travail des femmes en Bretagne tout au long du 20ème siècle. Projection suivie d’un échange avec Anna Quéré, responsable éditoriale à Bretagne Culture Diversité et Marie Carrez, chargée de la programmation à la Cinémathèque de Bretagne. .

Collège François Clech 20 Avenue Pierre Péron Bégard 22140 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 45 20 60

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English :

L’événement Ciné Conférence Femmes Au travail ! Bégard a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol