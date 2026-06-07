Fête de la MUsique à Bégard Jardin de l’Abbaye de Bégard

> Samedi 20 juin | 15h > minuit

Dans le jardin de l’Abbaye de Bégard

Une proposition complice École de Musique des 3 Rivières / MJC

15h > 18h

Les élèves de l’EM3R investissent le lieu et vous offrent une après-midi en musique.

Joyeux moments de découverte des différents instruments et groupes de l’EM3R !

Une dizaine de minis-concerts : les ateliers percussions et accordéons, les chorales enfants, la Folkerie, les groupes La Horde et OKLM.

18h > minuit

. Battle HIP HOP et démonstration K-POP

Les participant.e.s aux ateliers hip-hop & K-pop de la MJC viennent faire leur « show » avec le plaisir de vous faire découvrir tout ce qu’ils.elles ont appris pendant l’année.

. JUST TEEN > pop / rock

Un panel éclectique de reprises jouées par un combo de 7 jeunes musiciennes de l’atelier rock de l’EM3R.

Un voyage à travers différentes époques de la pop musique.

Lilou et Raicha au chant, Claire et Coraline à la guitare, Manoa au piano, Léonie à la basse et Camille à la batterie.

. HOLD UP > folk

Du guitare-chant folk anglo-saxonne emmené par Renan Marzin et Aude Le Moigne.

. JAZZ SWING TRIO > jazz manouche

Un ensemble de jazz acoustique qui propose un voyage musical entre l’univers du jazz manouche et les rythmes ensoleillés du jazz latin.

Inspiré par l’héritage de Django Reinhardt, le trio interprète avec énergie et élégance les grands standards qui ont marqué son répertoire : « Minor Swing », « Nuages »… Le groupe enrichit également son programme de classique du jazz latin puisant dans les répertoires de Antonio Carlos Jobim ou Joao Gilberto.

Guitare et chant : Sébastien Lambert | Saxophone alto : Fanch Lebreton | Guitare : Oleg Barabasz

. HERBIE N’BEES > jazz / pop

Des reprises jazz pop inspirées de Herbie Hancock et autres standards du jazz et arrangées un peu plus rock et pop avec saxophone et cuivres.

Composé de 6 musiciens trégorois. Oliv’ au saxophone, Matthias au trombone et saxophone, Aurel au piano, Nico à la batterie, Ben à la basse, Fanch à la guitare.

Concerts gratuits, évidemment !

Buvette et restauration sur place (crêpes / saucisses / frites)