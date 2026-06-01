Ciné Conférence Femmes Au travail ! amphithéâtre Bégard
Ciné Conférence Femmes Au travail ! amphithéâtre Bégard mercredi 24 juin 2026.
Bégard
Ciné Conférence Femmes Au travail !
amphithéâtre 20 Avenue Pierre Péron Bégard Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-24
fin : 2026-06-24
Date(s) :
2026-06-24
Et si l’on regardait autrement l’histoire des femmes au travail en Bretagne ? Plongeant dans les films d’archives conservés à la Cinémathèque de Bretagne, cette ciné-conférence met en lumière le travail des femmes en Bretagne tout au long du 20ème siècle. Projection suivie d’un échange avec Anna Quéré, responsable éditoriale à Bretagne Culture Diversité et Marie Carrez, chargée de la programmation à la Cinémathèque de Bretagne. .
amphithéâtre 20 Avenue Pierre Péron Bégard 22140 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 45 20 60
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Ciné Conférence Femmes Au travail ! Bégard a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol
À voir aussi à Bégard (Côtes-d'Armor)
- Portes Ouvertes Bégard 10 juin 2026
- Fête de la fédération des bagadoù des Côtes d’Armor Rue du Bon Sauveur Bégard 14 juin 2026
- Concert d’Orgue Rue du Bon Sauveur Bégard 19 juin 2026
- Après-midi Belote Copie Médiathèque Bégard 20 juin 2026
- Fête de la MUsique à Bégard Jardin de l’Abbaye de Bégard 20 juin 2026