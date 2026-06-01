Fête de la musique à Bégard Jardin de l’Abbaye de Bégard Bégard samedi 20 juin 2026.

Bégard

Fête de la musique à Bégard

Jardin de l’Abbaye de Bégard 1 Rue de l’Hôtel de Ville Bégard Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Mini-concerts des élèves de l’école de musique dans l’après-midi puis 6 propositions en soirée battle hip-hop | démo K-pop | pop rock avec Just Teen | folk avec Hold Up | jazz manouche avec Swing Jazz Trio | jazz pop avec Herbie N’bees. .

Jardin de l’Abbaye de Bégard 1 Rue de l’Hôtel de Ville Bégard 22140 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 45 20 60

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English :

L’événement Fête de la musique à Bégard Bégard a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol