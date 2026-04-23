Portes ouvertes à La Mouleyre La Mouleyre Sainte-Croix-du-Mont

Sainte-Croix-du-Mont

Portes ouvertes à La Mouleyre

La Mouleyre Château La Mouleyre Sainte-Croix-du-Mont Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-17 10:00:00

fin : 2026-05-17 19:00:00

Date(s) :

2026-05-17

Nous avons le plaisir de vous inviter aux Portes Ouvertes de Printemps de la Mouleyre Dimanche 17 mai 2026, de 10 h à 19 h à Sainte-Croix-du-Mont.

La dégustation se fera sur la terrasse !

Quelques tables et les prairies seront à votre disposition si vous souhaitez pique-niquer sur place.

Vous pourrez déguster le millésime 2019, les années précédentes disponibles et quelques vieux millésimes.

À cette occasion, nous sommes ravis d’accueillir Louise Bourgès pour son exposition d’impressions et de dessins originaux. .

La Mouleyre Château La Mouleyre Sainte-Croix-du-Mont 33410 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 60 16 11 la.mouleyre@outlook.fr

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English : Portes ouvertes à La Mouleyre

L’événement Portes ouvertes à La Mouleyre Sainte-Croix-du-Mont a été mis à jour le 2026-04-23 par La Gironde du Sud